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В Москве прошло 115 уличных тематических выставок в 2023 году

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В Москве в 2023 году прошло порядка 115 выставок под открытым небом, их посетили более 7 млн человек.
В Москве прошло 115 уличных тематических выставок в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

По её словам, экспозиции, посвящённые культуре, истории Москвы и России, достопримечательностям, экономике и городским проектам, размещают на 18 площадках в центре города: на Арбате, Школьной улице, в Климентовском переулке, на Тверском, Цветном, Чистопрудном и Страстном бульварах.

«В последние годы были открыты экспозиции, посвящённые, например, волонтёрскому движению столицы, реставрации исторических зданий, юбилеям со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, актрисы Инны Чуриковой и писателя Корнея Чуковского», — отметила Сергунина.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.

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