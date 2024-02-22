Синоптик Цыганков предупредил о лавинной опасности в Крыму

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни и предупредил о лавинной опасности в Крыму.

По словам синоптика, в ЦФО тёплая погода, а по московской зоне аномалия практически на 4—6 °С выше нормы.

«Южный федеральный округ, дальше Москва, Петербург, Коми и практически до Таймыра аномально растёт температура. Если брать Москву, погода вполне хорошая, можно сказать весенняя. Температуры дневные сегодня — -1...+1 °С, в ночь — -1...+1 °С. Завтра днём — +1...+3 °С, а в ночь на субботу — -1...+1 °С. В субботу днём — +1...+3 °С и дальше воскресенье ночью и днём — -3...+2 °С», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что в понедельник, вторник и среду ночью похолодает до -2...-7 °С, но днём температура будет держаться на уровне -4...+1 °С.

«И даже в среду, 28 февраля, днём — -2...+3 °С, хотя ночью — -6...-11 °С и переменная облачность», — отметил собеседник RT.

Синоптик также предупредил о том, что атмосферный фронт от циклона будет «идти по югам».

«Поэтому сегодня в Крыму сильные осадки, дождь и мокрый снег. В горах тоже снег, там везде лавиноопасность», — заключил Цыганков.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в новых регионах России в ближайшие дни.