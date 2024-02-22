Синоптик Цыганков предупредил об аномальных холодах в некоторых регионах Сибири

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT предупредил об аномально холодной погоде в некоторых регионах Сибири и Урала.

Специалист рассказал, что над азиатской частью России стоят антициклон и область высокого давления.

«Чукотка, Якутия, Красноярский край, Новосибирск, Омск и юг Урала — область высокого давления, антициклон. Поэтому там условия простые, практически без осадков, но там очень низкие температуры везде, то есть аномально холодная погода», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что на Курилах и Чукотке прогнозируются снег, метель и порывистый ветер.

«Омская область, Красноярский край, Алтайский край, Иркутская область, Республика Алтай, Новосибирская область, Кемеровская область — там тоже аномально холодная погода, морозы ночью -40 °С и ниже. Та же ситуация и на юге Урала: Тюменская область, Челябинская, Курганская тоже аномально холодная погода. Это антициклон цепляет также и юг Приволжского округа», — заключил собеседник RT.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в новых регионах России в ближайшие дни.