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Петросян после госпитализации рассказал, как поскользнулся на льду

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал об инциденте, в результате которого он повредил руку. Как отметил 78-летний юморист, ему повезло поскользнуться на льду, а не на «банановой шкурке».
Петросян после госпитализации рассказал, как поскользнулся на льду
  • РИА Новости

О госпитализации артиста эстрады стало известно в середине февраля. Сообщалось, что Петросян вывихнул плечо при падении. Говоря на эту тему, юморист процитировал одного из героев культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

«Шёл по улице, споткнулся, упал — гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололёд у нас нынче, что делать. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно», — рассказал с улыбкой Петросян.

Ранее друг и коллега Петросяна Александр Морозов сообщил, что мэтр российского юмора находится в отличном настроении.

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