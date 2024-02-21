Петросян после госпитализации рассказал, как поскользнулся на льду

Народный артист РСФСР Евгений Петросян рассказал об инциденте, в результате которого он повредил руку. Как отметил 78-летний юморист, ему повезло поскользнуться на льду, а не на «банановой шкурке».

О госпитализации артиста эстрады стало известно в середине февраля. Сообщалось, что Петросян вывихнул плечо при падении. Говоря на эту тему, юморист процитировал одного из героев культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

«Шёл по улице, споткнулся, упал — гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололёд у нас нынче, что делать. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно», — рассказал с улыбкой Петросян.

Ранее друг и коллега Петросяна Александр Морозов сообщил, что мэтр российского юмора находится в отличном настроении.