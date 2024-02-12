Друг Петросяна: комик находится в отличном настроении
Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится в отличном настроении и просит не переживать за него.
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
Об этом рассказал RT друг комика Александр Морозов.
«Сказал не переживать», — отметил Морозов.
Ранее газета «Известия» писала, что Петросяна госпитализировали в Москве.
По предварительным данным, он вывихнул плечо при падении.
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