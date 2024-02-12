Друг Петросяна: комик находится в отличном настроении

Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится в отличном настроении и просит не переживать за него.

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© Pavel Kashaev

Об этом рассказал RT друг комика Александр Морозов. «Сказал не переживать», — отметил Морозов. Ранее газета «Известия» писала, что Петросяна госпитализировали в Москве. По предварительным данным, он вывихнул плечо при падении.