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Друг Петросяна: комик находится в отличном настроении

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится в отличном настроении и просит не переживать за него. 
Друг Петросяна: комик находится в отличном настроении
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом рассказал RT друг комика Александр Морозов.

«Сказал не переживать», — отметил Морозов.

Ранее газета «Известия» писала, что Петросяна госпитализировали в Москве.

По предварительным данным, он вывихнул плечо при падении.

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