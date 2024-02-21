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Власти столицы рассказали о модернизации сайта зоопарка

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Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала об усовершенствовании сайта Московского зоопарка.
Власти столицы рассказали о модернизации сайта зоопарка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

«На главной странице расположили список экскурсий и экспозиций, афишу ближайших событий и график кормления обитателей. Эти опции помогут жителям и гостям города сделать посещение Московского зоопарка ещё интереснее и познавательнее», — рассказала Сергунина.

На платформе модернизированы поиск и рубрикатор, что улучшило удобную навигацию по всем разделам сайта.

Также на портале можно найти ссылки на филиалы — центр воспроизводства редких видов животных и зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге, а также разнообразные маршруты для прогулок по зоопарку, профессиональную литературу по уходу за разными представителями фауны.

Ранее сообщалось, что парк альпак на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России.

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