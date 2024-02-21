Власти столицы рассказали о модернизации сайта зоопарка
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Об этом сообщает газета «Известия».
«На главной странице расположили список экскурсий и экспозиций, афишу ближайших событий и график кормления обитателей. Эти опции помогут жителям и гостям города сделать посещение Московского зоопарка ещё интереснее и познавательнее», — рассказала Сергунина.
На платформе модернизированы поиск и рубрикатор, что улучшило удобную навигацию по всем разделам сайта.
Также на портале можно найти ссылки на филиалы — центр воспроизводства редких видов животных и зоопарк Деда Мороза в Великом Устюге, а также разнообразные маршруты для прогулок по зоопарку, профессиональную литературу по уходу за разными представителями фауны.
Ранее сообщалось, что парк альпак на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России.