В Челябинской области введут региональное звание заслуженного артиста
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства области.
«Законопроект будет рассмотрен депутатами на заседании комитета заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению», — уточнили в пресс-службе.
Звание будет присваиваться за заслуги в области развития профессионального искусства в регионе.
Ранее сообщалось, что в Самарской области появится новый почётный знак — «Земское признание» I и II степени.