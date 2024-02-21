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В Челябинской области введут региональное звание заслуженного артиста

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Звание «Заслуженный артист Челябинской области» планируют ввести в регионе. Законопроект об этом разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера.
В Челябинской области введут региональное звание заслуженного артиста
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства области.

«Законопроект будет рассмотрен депутатами на заседании комитета заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению», — уточнили в пресс-службе.

Звание будет присваиваться за заслуги в области развития профессионального искусства в регионе.

Ранее сообщалось, что в Самарской области появится новый почётный знак — «Земское признание» I и II степени.

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