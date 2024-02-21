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В московском музее Пушкина открылась выставка по случаю 225-летия поэта

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В Москве в музее Александра Пушкина на Пречистенке открылась выставка, приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта. На ней представлены уникальные экспонаты.
В московском музее Пушкина открылась выставка по случаю 225-летия поэта
  • РИА Новости

Всего на выставке около 2 тыс. предметов, среди них — подлинные рукописи и брачные венцы Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, передаёт НТВ.

«Представлены подлинные рукописи Пушкина. Это практически представляется невозможным в нормальных условиях, но сегодня для этой выставки сделано исключение», — прокомментировал директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырёв.

Помимо прочего, экспозиция содержит предметы гардероба, драгоценности и личные вещи поэта и его супруги.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют мемориальную квартиру Александра Пушкина. Работы завершатся ко дню рождения поэта, к 6 июня.

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