В московском музее Пушкина открылась выставка по случаю 225-летия поэта
- РИА Новости
Всего на выставке около 2 тыс. предметов, среди них — подлинные рукописи и брачные венцы Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, передаёт НТВ.
«Представлены подлинные рукописи Пушкина. Это практически представляется невозможным в нормальных условиях, но сегодня для этой выставки сделано исключение», — прокомментировал директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырёв.
Помимо прочего, экспозиция содержит предметы гардероба, драгоценности и личные вещи поэта и его супруги.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют мемориальную квартиру Александра Пушкина. Работы завершатся ко дню рождения поэта, к 6 июня.