В московском музее Пушкина открылась выставка по случаю 225-летия поэта

В Москве в музее Александра Пушкина на Пречистенке открылась выставка, приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта. На ней представлены уникальные экспонаты.

Всего на выставке около 2 тыс. предметов, среди них — подлинные рукописи и брачные венцы Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, передаёт НТВ.

«Представлены подлинные рукописи Пушкина. Это практически представляется невозможным в нормальных условиях, но сегодня для этой выставки сделано исключение», — прокомментировал директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырёв.

Помимо прочего, экспозиция содержит предметы гардероба, драгоценности и личные вещи поэта и его супруги.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют мемориальную квартиру Александра Пушкина. Работы завершатся ко дню рождения поэта, к 6 июня.