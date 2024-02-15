В Москве отреставрируют мемориальную квартиру Пушкина

В Москве отреставрируют мемориальную квартиру Александра Пушкина. Работы завершатся ко дню рождения поэта, который будет отмечаться 6 июня.

Об этом сообщает телеканал «360».

Здание на Арбате построено в 1767 году. Специалисты обновят инженерные системы, фасады и интерьеры, установят гидроизоляцию.

«Здание проходило реставрацию в 1970—1980-е годы прошлого столетия, ему вернули исторический облик, но с того времени многие системы устарели и сейчас требуют переоснащения», — заявила замглавы Департамента культурного наследия Юлия Логинова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве пройдёт выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина.