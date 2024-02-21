В Москве представили экскурсию об истории благотворительности «Гуляй и помогай»

В Москве по случаю Всемирного дня гида, 21 февраля, подготовили бесплатную экскурсию «Гуляй и помогай» об истории городской благотворительности.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«С её помощью можно больше узнать о городе, крупных меценатах и благотворителях, которые меняли облик и историю столицы», — сказано в сообщении.

Первый маршрут доступен по улице Кузнецкий Мост. Участникам экскурсии, в частности, расскажут историю возникновения названия улицы.

Бесплатную экскурсию «Гуляй и помогай» подготовили в рамках подкаста «Атлас благотворителя» проекта «Город неравнодушных». Первый сезон «Атласа» вышел в 2023 году. Во втором сезоне подкаст дополнили видеоверсией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице по случаю Всемирного дня гида с 17 по 19 февраля пройдёт 400 бесплатных экскурсий в рамках акции «Московские истории».