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Синоптик Колесов: 21 февраля станет последним днём зимы в Петербурге

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что до конца февраля отрицательных температур воздуха в городе не ожидается и последним днём зимы станет среда, 21 февраля.
Синоптик Колесов: 21 февраля станет последним днём зимы в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Как отметил Колесов, в четверг, 22 февраля, температура воздуха днём перейдёт в сторону положительных отметок.

«Все остальные дни календарной зимы температура в городе останется положительной», — сказал синоптик.

По его словам, в последние дни февраля дневные температуры составят до +5 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на период длинных праздничных выходных в Москве.

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