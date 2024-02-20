Синоптик Колесов: 21 февраля станет последним днём зимы в Петербурге
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Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.
Как отметил Колесов, в четверг, 22 февраля, температура воздуха днём перейдёт в сторону положительных отметок.
«Все остальные дни календарной зимы температура в городе останется положительной», — сказал синоптик.
По его словам, в последние дни февраля дневные температуры составят до +5 °С.
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