В Москве реконструируют павильоны киностудии имени Горького
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр правительства Москвы.
«Предполагается освобождение территорий от устаревших строений, не соответствующих сегодняшним запросам индустрии, а также строительство новых современных корпусов», — заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
На улице Сергея Эйзенштейна находится 14 строений киностудии. Будет обновлено пять корпусов и построено три новых.
На Валдайской улице будут снесены все старые объекты и построены шесть корпусов.
Ранее в Свердловской области рассказали об интересе российских кинокомпаний к региону.