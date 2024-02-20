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В Москве реконструируют павильоны киностудии имени Горького

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На двух площадках киностудии имени Горького в Ростокине и Левобережном районе будут реконструированы старые корпуса и построены новые.
В Москве реконструируют павильоны киностудии имени Горького
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр правительства Москвы.

«Предполагается освобождение территорий от устаревших строений, не соответствующих сегодняшним запросам индустрии, а также строительство новых современных корпусов», — заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

На улице Сергея Эйзенштейна находится 14 строений киностудии. Будет обновлено пять корпусов и построено три новых.

На Валдайской улице будут снесены все старые объекты и построены шесть корпусов.

Ранее в Свердловской области рассказали об интересе российских кинокомпаний к региону.

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