В Москве реконструируют павильоны киностудии имени Горького

На двух площадках киностудии имени Горького в Ростокине и Левобережном районе будут реконструированы старые корпуса и построены новые.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на информационный центр правительства Москвы.

«Предполагается освобождение территорий от устаревших строений, не соответствующих сегодняшним запросам индустрии, а также строительство новых современных корпусов», — заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

На улице Сергея Эйзенштейна находится 14 строений киностудии. Будет обновлено пять корпусов и построено три новых.

На Валдайской улице будут снесены все старые объекты и построены шесть корпусов.

Ранее в Свердловской области рассказали об интересе российских кинокомпаний к региону.