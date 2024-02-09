В Свердловской области рассказали об интересе российских кинокомпаний к региону

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила, что российские кинокомпании проявляют интерес к съёмкам в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

«Совместно с руководителями киностудии мы полтора года готовили документы для организации кинокомиссии у нас в области. Очень радостно, что в этом году семь кинокомпаний получат деньги областного бюджета на съёмки фильмов», — сказала Учайкина на праздновании дня рождения Свердловской киностудии.

Как отметила чиновник, с помощью кинокомиссии станет не только легче организовывать рабочий процесс, но и появится возможность получать возмещение части затрат на съёмочный процесс.

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