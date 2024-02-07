В Нижегородской области объявили программу фестиваля «Черноречье Фест»
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на главу города Ивана Носкова.
В частности, в категории короткометражного кино в качестве режиссёра дебютирует актриса Оксана Сташенко, которая приезжала на первый фестиваль в Нижегородской области.
Также состоятся внеконкурсные показы.
По словам Носкова, география фестивальных работ обширная — от Армении до Челябинска.
Фестиваль будет проходить с 23 по 25 февраля.
Ранее сообщалось, что объявлена программа зимнего Грушинского фестиваля.