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В Нижегородской области объявили программу фестиваля «Черноречье Фест»

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На фестивале «Черноречье Фест» в Дзержинске покажут 28 фильмов. Они будут представлены в конкурсной программе.
В Нижегородской области объявили программу фестиваля «Черноречье Фест»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на главу города Ивана Носкова.

В частности, в категории короткометражного кино в качестве режиссёра дебютирует актриса Оксана Сташенко, которая приезжала на первый фестиваль в Нижегородской области.

Также состоятся внеконкурсные показы.

По словам Носкова, география фестивальных работ обширная — от Армении до Челябинска.

Фестиваль будет проходить с 23 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что объявлена программа зимнего Грушинского фестиваля.

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