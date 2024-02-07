В Нижегородской области объявили программу фестиваля «Черноречье Фест»

На фестивале «Черноречье Фест» в Дзержинске покажут 28 фильмов. Они будут представлены в конкурсной программе.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на главу города Ивана Носкова.

В частности, в категории короткометражного кино в качестве режиссёра дебютирует актриса Оксана Сташенко, которая приезжала на первый фестиваль в Нижегородской области.

Также состоятся внеконкурсные показы.

По словам Носкова, география фестивальных работ обширная — от Армении до Челябинска.

Фестиваль будет проходить с 23 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что объявлена программа зимнего Грушинского фестиваля.