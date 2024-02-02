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Объявлена программа зимнего Грушинского фестиваля

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В Самарской области рассказали о программе зимнего Грушинского фестиваля, который состоится 10 февраля.
Объявлена программа зимнего Грушинского фестиваля
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Фестиваль пройдёт в рамках Марафона авторской песни России 2023—2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке Самарского областного Грушинского клуба.

Ожидаются Вадим Мищук, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, Анатолий Головин, Ольга Ермолаева и Александр Исаев, Юлия Зиганшина, Марина Дмитриева, Ирина и Андрей Колесниковы, Юрий Карпов.

Одним из главных событий станет гала-концерт «Сверим наши песни».

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном Королёве состоится традиционный фермерский фестиваль. Он пройдёт с 2 по 4 и с 9 по 11 февраля.

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