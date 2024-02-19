В Казани отремонтируют дом, где жил Максим Горький
- РИА Новости
- © М. Бессмертный
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
В настоящее время в доме продолжаются противоаварийные работы.
Специалисты составили акт технического состояния и провели комплексные инженерно-технические исследования. По их данным, часть конструкций находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные фрагменты — в аварийном.
Ранее сообщалось, что в Татарстане отреставрируют здание заводской школы XIX века.