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В Казани отремонтируют дом, где жил Максим Горький

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В Казани отремонтируют дом, где в 1884 году жил писатель Максим Горький. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
В Казани отремонтируют дом, где жил Максим Горький
  • РИА Новости
  • © М. Бессмертный

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В настоящее время в доме продолжаются противоаварийные работы.

Специалисты составили акт технического состояния и провели комплексные инженерно-технические исследования. По их данным, часть конструкций находится в неудовлетворительном состоянии, отдельные фрагменты — в аварийном.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отреставрируют здание заводской школы XIX века.

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