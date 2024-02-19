Орнитолог Сорокин рассказал о миграции московских птиц

Орнитолог Александр Сорокин рассказал об особенностях миграции птиц в Москве.

«Грачи не мигрируют, они кочуют. Похолодало — они отлетели чуть южнее, в район Тулы, Орла, Курска. Потеплело — могут продвинуться на север. Тут были потепления — грачи появились, после похолодания опять исчезли. Это нормальное дело, такое каждый год бывает. То же самое и с чайками», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если есть вода, то чайки могут оставаться на открытых водоёмах.

Как отметил Сорокин, больше всего в столице воробьёв и сизых голубей, больших синиц.

«А из редких — есть у нас несколько пар соколов-сапсанов, которые на высотках гнездятся — МГУ, Котельнической набережной. Это полноценная Красная книга, они наиболее редкие у нас», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в экокомплексе «Городская ферма» на ВДНХ подготовили программу для орнитологов-любителей, которые могут наблюдать за более чем 70 различными видами птиц, включая внесённых в Красную книгу России.