В ЯНАО ожидается усиление ветра до 15 — 20 м/с 20 февраля

Департамент гражданской защиты Ямало-Ненецкого автономного округа выпустил предупреждение об усилении ветра в регионе 20 февраля до 15 — 20 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным синоптиков 20 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, южный 8 — 13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах порывы 15 — 20 м/с», — рассказали в департаменте.

Температура ночью ожидается -13...-23 °С. Днём до -8 °С.

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