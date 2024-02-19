RT в Telegram
Подпишись

В ЯНАО ожидается усиление ветра до 15 — 20 м/с 20 февраля

Короткая ссылка
Департамент гражданской защиты Ямало-Ненецкого автономного округа выпустил предупреждение об усилении ветра в регионе 20 февраля до 15 — 20 м/с.
В ЯНАО ожидается усиление ветра до 15 — 20 м/с 20 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © MICHELANGELOBOY

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным синоптиков 20 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, южный 8 — 13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах порывы 15 — 20 м/с», — рассказали в департаменте.

Температура ночью ожидается -13...-23 °С. Днём до -8 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда ожидать наступления метеорологической весны в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить