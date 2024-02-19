В ЯНАО ожидается усиление ветра до 15 — 20 м/с 20 февраля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По данным синоптиков 20 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, южный 8 — 13 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах порывы 15 — 20 м/с», — рассказали в департаменте.
Температура ночью ожидается -13...-23 °С. Днём до -8 °С.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда ожидать наступления метеорологической весны в Москве.