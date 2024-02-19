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Орнитолог Килин рассказал о живущих в Удмуртии редких видах птиц

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Орнитолог Ярослав Килин по случаю Всероссийского дня орнитолога, который отмечают 19 февраля, рассказал о редких видах птиц, обитающих на территории Удмуртии.
Орнитолог Килин рассказал о живущих в Удмуртии редких видах птиц
  • Gettyimages.ru
  • © MikeLane45

Среди них водяной пастушок — редчайший вид журавлеобразных, обитающий на водоёмах в труднодоступных местах. В республике птица была зарегистрирована лишь однажды, поделился эксперт в беседе с izhlife.ru.

Также, по его словам, в ряду редких видов пернатых — кедровка, которая является главным распространителем кедра и сибирской сосны на территории республики, осоед, малый подорлик, трёхпалый дятел и редкая певчая птица урагус.

Ранее в экокомплексе «Городская ферма» на ВДНХ подготовили программу для орнитологов-любителей, которые могут наблюдать более чем за 70 различными видами птиц, включая внесённых в Красную книгу России.

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