Перелётные птицы уже начали возвращаться в Москву

В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассказали RT, что перелётные птицы уже начали возвращаться в столицу.

«Специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция», — добавили там.

Как пояснили в пресс-службе, на сегодняшний день популяции столичных видов птиц находятся в равновесном состоянии.

«Эксперты фиксируют рост популяции у большой синицы, а также увеличение популяции у клеста-еловика, поскольку год богат на урожай шишек, семенами которых питаются эти птицы», — заключили в департаменте.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал потепление в европейской части России.