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Перелётные птицы уже начали возвращаться в Москву

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Анастасия Румянцева
В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассказали RT, что перелётные птицы уже начали возвращаться в столицу.
Перелётные птицы уже начали возвращаться в Москву
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

«Специалисты заметили чаек и грачей, прилетающих с зимовки, однако это пока не массовая миграция», — добавили там.

Как пояснили в пресс-службе, на сегодняшний день популяции столичных видов птиц находятся в равновесном состоянии.

«Эксперты фиксируют рост популяции у большой синицы, а также увеличение популяции у клеста-еловика, поскольку год богат на урожай шишек, семенами которых питаются эти птицы», — заключили в департаменте.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал потепление в европейской части России.

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