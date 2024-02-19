RT в Telegram
Подпишись

Треть россиян не хотят заводить питомцев, чтобы сохранить ремонт и мебель

Короткая ссылка
Недавнее исследование показало, что почти треть россиян (32%) не готовы заводить домашних животных в целях сохранения ремонта и домашнего интерьера.
Треть россиян не хотят заводить питомцев, чтобы сохранить ремонт и мебель
  • Gettyimages.ru
  • © PM Images

При этом 68% респондентов считают, что животное важнее интерьера, ведь его всегда можно переделать, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные компании Mr.Doors.

Пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов отметил, что производители мебели стараются использовать современные антивандальные материалы и покрытия. В их числе — ткани с эффектом «антикоготь», которые позволяют продлить срок службы мебели и сохранить её внешний вид.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому более 56% россиян, снимающих жильё, хотели бы изменить обстановку — сделать ремонт или сменить мебель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить