Треть россиян не хотят заводить питомцев, чтобы сохранить ремонт и мебель
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При этом 68% респондентов считают, что животное важнее интерьера, ведь его всегда можно переделать, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные компании Mr.Doors.
Пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов отметил, что производители мебели стараются использовать современные антивандальные материалы и покрытия. В их числе — ткани с эффектом «антикоготь», которые позволяют продлить срок службы мебели и сохранить её внешний вид.
Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому более 56% россиян, снимающих жильё, хотели бы изменить обстановку — сделать ремонт или сменить мебель.