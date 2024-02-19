Треть россиян не хотят заводить питомцев, чтобы сохранить ремонт и мебель

Недавнее исследование показало, что почти треть россиян (32%) не готовы заводить домашних животных в целях сохранения ремонта и домашнего интерьера.

При этом 68% респондентов считают, что животное важнее интерьера, ведь его всегда можно переделать, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные компании Mr.Doors.

Пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов отметил, что производители мебели стараются использовать современные антивандальные материалы и покрытия. В их числе — ткани с эффектом «антикоготь», которые позволяют продлить срок службы мебели и сохранить её внешний вид.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому более 56% россиян, снимающих жильё, хотели бы изменить обстановку — сделать ремонт или сменить мебель.