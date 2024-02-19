RT в Telegram
Подпишись

Орнитолог Коблик: для подкормки птиц лучше всего подходят кормушки с дозаторами

Короткая ссылка
Орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ, кандидат биологический наук Евгений Коблик посоветовал использовать уличные кормушки для птиц с дозатором.
Орнитолог Коблик: для подкормки птиц лучше всего подходят кормушки с дозаторами
  • Gettyimages.ru
  • © Leonora Oates

«Очень хороши варианты с дозаторами, когда насыпается сверху какой-нибудь корм и он потихоньку через горлышко высыпается. Таким образом, птицы не разбрасывают корм вокруг и эта кормушка постоянно функционирует», — сообщил он в беседе с РИАМО.

По его словам, подкормка помогает птицам пережить зиму, так как в это время года у них наблюдается дефицит корма.

Ранее в экокомплексе «Городская ферма» на ВДНХ подготовили программу для орнитологов-любителей, которые могут наблюдать за более чем 70 различными видами птиц, включая внесённых в Красную книгу России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить