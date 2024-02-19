Орнитолог Коблик: для подкормки птиц лучше всего подходят кормушки с дозаторами
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«Очень хороши варианты с дозаторами, когда насыпается сверху какой-нибудь корм и он потихоньку через горлышко высыпается. Таким образом, птицы не разбрасывают корм вокруг и эта кормушка постоянно функционирует», — сообщил он в беседе с РИАМО.
По его словам, подкормка помогает птицам пережить зиму, так как в это время года у них наблюдается дефицит корма.
Ранее в экокомплексе «Городская ферма» на ВДНХ подготовили программу для орнитологов-любителей, которые могут наблюдать за более чем 70 различными видами птиц, включая внесённых в Красную книгу России.