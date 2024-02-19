Картина Айвазовского ушла с молотка за 92 млн рублей

Картина русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года ушла с молотка за 92 млн руб.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аукционного холдинга».

«Живописное полотно 1878 года было приобретено на торгах за 92 млн рублей», — передаёт агентство.

Ранее стало известно, что в Якутске в июне 2024 года под эгидой Национального художественного музея Якутии пройдёт выставка картин Айвазовского из Государственного Русского музея.

Также сообщалось, что была найдена похищенная из здания геофака МГУ картина художника Льва Лагорио.