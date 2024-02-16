Музей Горького подписал соглашение о сотрудничестве с Нижегородским кампусом НИУ ВШЭ

Государственный музей А.М. Горького подписал соглашение о сотрудничестве с Нижегородским кампусом НИУ ВШЭ.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Стороны договорились развивать научно-исследовательскую деятельность, проводить совместные мероприятия, организовывать практику и стажировку для студентов и аспирантов.

Ближайший совместный проект — создание междисциплинарной рабочей группы по изучению волжского текста в культуре и пониманию геокультурной географии региона Большая Волга.

Также обсуждались возможные интерактивные выставочные проекты, темы для проведения конференций и проекты по сохранению культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде построят современный университетский кампус.