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Тверские музеи и театры получат господдержку в 2024 году

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Бюджетная комиссия Тверской области приняла решение о ремонте, переоснащении и поддержке музеев и театров региона в 2024 году.
Тверские музеи и театры получат господдержку в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Murmakova

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Отмечается, что работы проведут в рамках реализации национального проекта «Культура».

Новое экспозиционное музейное освещение, аудио- и радиогиды, термогигрометры приобретут для Тверского императорского дворца.

Средства на изготовление декораций, костюмов и реквизита для постановок выделят Тверскому театру кукол.

Вышневолоцкий драматический театр при государственной поддержке в 2024 году представит новые спектакли.

Ранее новый художественный руководитель екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» Максим Петров рассказал о готовящейся премьере — постановке «Сказки Перро».

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