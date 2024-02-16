Тверские музеи и театры получат господдержку в 2024 году
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Отмечается, что работы проведут в рамках реализации национального проекта «Культура».
Новое экспозиционное музейное освещение, аудио- и радиогиды, термогигрометры приобретут для Тверского императорского дворца.
Средства на изготовление декораций, костюмов и реквизита для постановок выделят Тверскому театру кукол.
Вышневолоцкий драматический театр при государственной поддержке в 2024 году представит новые спектакли.
Ранее новый художественный руководитель екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» Максим Петров рассказал о готовящейся премьере — постановке «Сказки Перро».