Тверские музеи и театры получат господдержку в 2024 году

Бюджетная комиссия Тверской области приняла решение о ремонте, переоснащении и поддержке музеев и театров региона в 2024 году.

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Об этом сообщает tverigrad.ru. Отмечается, что работы проведут в рамках реализации национального проекта «Культура». Новое экспозиционное музейное освещение, аудио- и радиогиды, термогигрометры приобретут для Тверского императорского дворца. Средства на изготовление декораций, костюмов и реквизита для постановок выделят Тверскому театру кукол. Вышневолоцкий драматический театр при государственной поддержке в 2024 году представит новые спектакли. Ранее новый художественный руководитель екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» Максим Петров рассказал о готовящейся премьере — постановке «Сказки Перро».