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Акция «Вода России» началась в Подмосковье

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Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил о запуске ежегодной всероссийской экологической акции «Вода России».
Акция «Вода России» началась в Подмосковье
  • © mep.mosreg.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы приглашаем жителей нашего региона присоединиться к акции и сделать свой важный вклад в сохранение озёр и рек Московской области. Соединив усилия, мы сможем добиться больших результатов в защите водных ресурсов», — сказал Фирсов.

Отмечается, что более 7 тыс. волонтёров примут участие в мероприятиях на территории 43 городских округов Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае восстановили 65,55 тыс. га леса за пять лет в рамках реализации нацпроекта «Экология».

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