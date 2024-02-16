Акция «Вода России» началась в Подмосковье

Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заявил о запуске ежегодной всероссийской экологической акции «Вода России».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы приглашаем жителей нашего региона присоединиться к акции и сделать свой важный вклад в сохранение озёр и рек Московской области. Соединив усилия, мы сможем добиться больших результатов в защите водных ресурсов», — сказал Фирсов.

Отмечается, что более 7 тыс. волонтёров примут участие в мероприятиях на территории 43 городских округов Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае восстановили 65,55 тыс. га леса за пять лет в рамках реализации нацпроекта «Экология».