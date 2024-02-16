RT в Telegram
Подпишись

Психолог Матур посоветовала парам при расставании сохранять дружеские отношения

Короткая ссылка
Психолог Ксения Матур заявила, что при расставании с некогда любимыми людьми нужно постараться избегать негатива, разойтись лучше на хорошей ноте.
Психолог Матур посоветовала парам при расставании сохранять дружеские отношения
  • Gettyimages.ru

Следует поговорить друг с другом, высказать всё, что накипело, чтобы не было злости и обид, поделилась она в беседе с izhlife.ru.

Такое общение, по мнению психолога, должно происходить вживую, а не в виде сообщений. Человеку надо дать понять его важность, несмотря на предстоящее расставание.

Матур посоветовала быть честным с партнёром, возможно, попытаться стать друзьями, что особенно актуально для пар, у которых есть дети.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в эфире НСН заявила, что мнение ребёнка старше десяти лет при разводе родителей имеет значение, оно обязательно должно учитываться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить