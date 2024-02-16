Стала известна дата выхода сериала «Курьеры»

Комедийный сериал «Курьеры» выйдет онлайн 22 февраля.

Первый проект про курьерскую службу будет доступен к просмотру подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

В центре сюжета — 20-летний Гоша из обеспеченной столичной семьи, который не по собственной воле учится в медицинском вузе. На четвёртом году обучения он решается бросить университет и следовать мечте — стать режиссёром. Он заявляет матери о намерении поступить в киношколу. Та ставит условие, что позволит осуществить задуманное, если Гоша продержится без её финансовой помощи три месяца. Чтобы доказать матери свою материальную состоятельность, Гоша начинает работать курьером. Служба доставки кардинально меняет жизнь молодого человека, не привыкшего к новым условиям. Однако постепенно он начинает меняться.

Режиссёром картины выступил Илья Максимов. Центральные роли исполнили Владислав Тирон, Константин Крюков и Ольга Погодина.

По словам Тирона, он изнутри знаком с деятельностью своего персонажа.

«Курьеры» — это отчасти моя личная история. У меня была похожая ситуация, я на самом деле работал курьером — и мне есть что рассказать об этом. К тому же с актёрской точки зрения мне нравятся истории взросления: в них есть развитие героя, есть метаморфозы, которые происходят с героем, когда он проживает поворотные точки и моменты, которые на него влияют. В начале сериала у моего героя Гоши есть иллюзии, что самостоятельная жизнь — это просто, что всё даётся легко. Но постепенно иллюзии разрушаются, у него появляются признаки зрелой личности — Гоша начинает прислушиваться к себе и доверять своему сердцу», — цитирует актёра пресс-служба платформы.

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