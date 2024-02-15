Диетолог Королёва посоветовала пить кофе не сразу после еды
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В беседе с Общественной службой новостей эксперт также рекомендовала компенсировать обезвоживающий эффект кофе дополнительным стаканом воды на каждую чашку напитка.
Как отметила Королёва, среди полезных свойств кофе — способность повышать мозговую активность человека и ускорять обмен веществ, но только при умеренном потреблении.
«Кофе очень полезен и для людей с болезнью Паркинсона, а также с целью её профилактики. Его можно рекомендовать людям, которые генетически к этому предрасположены и имеют первичную симптоматику», — добавила эксперт.
Ранее Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.