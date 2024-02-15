В Нижнем Новгороде изменят график работы музеев в праздники
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на представителей учреждений.
Отмечается, что изменения введут на 23 — 25 февраля.
Приобрести билеты можно будет в течение дня онлайн и при посещении. Продажа прекращается за час до завершения работы.
Более подробная информация размещена на сайтах музеев.
Ранее сообщалось, что в Якутске в июне 2024 года под эгидой Национального художественного музея Якутии пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского из Государственного Русского музея.