В Нижнем Новгороде изменят график работы музеев в праздники

Музеи Нижнего Новгорода временно перейдут на новый режим работы в праздничные дни в феврале.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на представителей учреждений.

Отмечается, что изменения введут на 23 — 25 февраля.

Приобрести билеты можно будет в течение дня онлайн и при посещении. Продажа прекращается за час до завершения работы.

Более подробная информация размещена на сайтах музеев.

Ранее сообщалось, что в Якутске в июне 2024 года под эгидой Национального художественного музея Якутии пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского из Государственного Русского музея.