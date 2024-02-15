RT в Telegram
Подпишись

В Нижнем Новгороде изменят график работы музеев в праздники

Короткая ссылка
Музеи Нижнего Новгорода временно перейдут на новый режим работы в праздничные дни в феврале.
В Нижнем Новгороде изменят график работы музеев в праздники
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на представителей учреждений.

Отмечается, что изменения введут на 23 — 25 февраля.

Приобрести билеты можно будет в течение дня онлайн и при посещении. Продажа прекращается за час до завершения работы.

Более подробная информация размещена на сайтах музеев.

Ранее сообщалось, что в Якутске в июне 2024 года под эгидой Национального художественного музея Якутии пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского из Государственного Русского музея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить