В Петербурге реконструируют два фонтана в 2024 году

В Санкт-Петербурге в 2024 году реконструируют два фонтана — «Мостик» и в сквере по набережной Фонтанки.

Об этом сообщает neva.today.

Заказчик работ ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга.

В ходе реконструкции, специалисты установят 180 м труб и электрокабеля на площади 300 кв. м.

Также будут сохранены 56 кустов сирени и один клён.

Завершение работ на фонтане «Мостик» запланировано до 14 октября 2024 года, на объекте на набережной Фонтанки — до 30 августа 2024 года.

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