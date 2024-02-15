В Петербурге реконструируют два фонтана в 2024 году
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Об этом сообщает neva.today.
Заказчик работ ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга.
В ходе реконструкции, специалисты установят 180 м труб и электрокабеля на площади 300 кв. м.
Также будут сохранены 56 кустов сирени и один клён.
Завершение работ на фонтане «Мостик» запланировано до 14 октября 2024 года, на объекте на набережной Фонтанки — до 30 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии пройдут работы по обновлению Музея Ижевска.