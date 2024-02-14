Синоптики предупредили о резком похолодании в Ставропольском крае

Ставропольский Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в регионе с 16 февраля.

Об этом сообщает newstracker.ru.

Так, в четверг, 15 февраля, температура воздуха в крае составит до +1…+6 °С. Ожидаются небольшие осадки, ветер до 20 м/с.

В пятницу, 16 февраля, на Ставрополье температура воздуха опустится до -5 °С. Ожидаются снег, туман и гололёд.

В Ставрополе — до -4 °С. Мокрый снег, ветер 15—21 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал об установлении аномально холодной погоды в России.