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Синоптики предупредили о резком похолодании в Ставропольском крае

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Ставропольский Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в регионе с 16 февраля.
Синоптики предупредили о резком похолодании в Ставропольском крае
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru.

Так, в четверг, 15 февраля, температура воздуха в крае составит до +1…+6 °С. Ожидаются небольшие осадки, ветер до 20 м/с.

В пятницу, 16 февраля, на Ставрополье температура воздуха опустится до -5 °С. Ожидаются снег, туман и гололёд.

В Ставрополе — до -4 °С. Мокрый снег, ветер 15—21 м/с.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал об установлении аномально холодной погоды в России.

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