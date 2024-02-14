Умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак
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Об этом говорится на сайте IMDb.
Уточняется, что Деак скончался в Будапеште в понедельник, 12 февраля.
Причина его смерти не называется.
Деак является автором композиции «Водные лыжи», которая используется в заставке к мультфильму «Ну, погоди!», а также ряда других мелодий из нескольких серий.
Ранее стало известно, что заслуженный деятель и народный артист Грузинской ССР, известный композитор Важа Азарашвили умер на 88-м году жизни.