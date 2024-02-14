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Умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак

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Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!», скончался в возрасте 95 лет.
Умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте IMDb.

Уточняется, что Деак скончался в Будапеште в понедельник, 12 февраля.

Причина его смерти не называется.

Деак является автором композиции «Водные лыжи», которая используется в заставке к мультфильму «Ну, погоди!», а также ряда других мелодий из нескольких серий.

Ранее стало известно, что заслуженный деятель и народный артист Грузинской ССР, известный композитор Важа Азарашвили умер на 88-м году жизни.

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