Умер автор музыкальной заставки к «Ну, погоди!» Тамаш Деак

Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!», скончался в возрасте 95 лет.

Об этом говорится на сайте IMDb.

Уточняется, что Деак скончался в Будапеште в понедельник, 12 февраля.

Причина его смерти не называется.

Деак является автором композиции «Водные лыжи», которая используется в заставке к мультфильму «Ну, погоди!», а также ряда других мелодий из нескольких серий.

Ранее стало известно, что заслуженный деятель и народный артист Грузинской ССР, известный композитор Важа Азарашвили умер на 88-м году жизни.