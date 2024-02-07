В Грузии скончался композитор Важа Азарашвили

Заслуженный деятель и народный артист Грузинской ССР, известный композитор Важа Азарашвили умер на 88-м году жизни.

«Печальная весть — ушёл из жизни Важа Азарашвили, композитор, педагог, народный артист Грузии, кавалер Ордена Чести, почётный гражданин Тбилиси, лауреат Государственной премии Грузии, член общественного совета журнала «Русский клуб», — говорится в сообщении в Facebook*-аккаунте издания.

Песни Азарашвили в исполнении Тамары Гвердцители, Нани Брегвадзе, Вахтанга Кикабидзе, Гюлли Чохели, а также ансамблей «Орэра», «Реро», «Иверия» знакомы аудитории.

Кроме того, композитор сочинил оперетту «Девятый вал», музыкальные партии балета «Хевисбери» и других. Помимо симфонических и камерно-инструментальных произведений, Азарашвили писал эстрадную музыку и мюзиклы.

Азарашвили родился 13 июля 1936 года в Тбилиси. В 1961 году окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Вано Сараджишвили. С 1971-го преподавал в альма-матер. В 1994 году Азарашвили был назначен художественным руководителем Государственной филармонии Грузии.

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