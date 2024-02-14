В Свердловской области объявили режим НМУ до 19 февраля

Синоптики Свердловской области объявили в регионе режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности до 20:00 19 февраля.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Как отметили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), в ночное время может быть снижена видимость на дорогах.

Специалисты рекомендовали жителям меньше находиться на открытом воздухе, не открывать окна для проветривания, использовать системы очистки или кондиционирования воздуха, ежедневно проводить влажную уборку.

Людям с хроническими заболеваниями необходимо всегда держать при себе препараты, в случае ухудшения самочувствия — обратиться к врачу.

Ранее министр экологии и природы Свердловской области Денис Мамонтов заявил, что в регион направят 28,5 млн рублей на восстановление лесов после пожаров в 2023 году.