Театры и концертные залы Москвы приняли более 7,2 млн зрителей в 2023 году
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, зрителей привлекает комфорт современных театральных пространств, чего удалось достичь благодаря ремонту и закупке нового оборудования. За последние десять лет обновлено 70% всех зданий.
Также отмечается, что в прошлом году в Москве представили более 23 тыс. спектаклей, в том числе 270 премьерных.
Самыми посещаемыми стали Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный дом музыки.
Ранее сообщалось, что Московский театр Олега Табакова представит в Кирове спектакль «Ревизор».