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Театры и концертные залы Москвы приняли более 7,2 млн зрителей в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году театры и концертные залы столицы приняли более 7,2 млн человек, что является рекордным показателем за последние четыре года.
Театры и концертные залы Москвы приняли более 7,2 млн зрителей в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, зрителей привлекает комфорт современных театральных пространств, чего удалось достичь благодаря ремонту и закупке нового оборудования. За последние десять лет обновлено 70% всех зданий.

Также отмечается, что в прошлом году в Москве представили более 23 тыс. спектаклей, в том числе 270 премьерных.

Самыми посещаемыми стали Московский концертный зал «Зарядье» и Московский международный дом музыки.

Ранее сообщалось, что Московский театр Олега Табакова представит в Кирове спектакль «Ревизор».

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