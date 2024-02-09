Театр Олега Табакова представит спектакль «Ревизор» в Кирове

Московский театр Олега Табакова представит в Кирове спектакль «Ревизор».

Об этом сообщает istochnik.online.

«Сейчас я прошёлся по сцене — и надеюсь, что летом наш театр, театр Олега Табакова, привезёт сюда спектакль «Ревизор». Нам хотелось бы поделиться тем, что мы делаем, и посмотреть, что делаете вы», — заявил худрук театра Олега Табакова, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который посетил Кировский областной драмтеатр.

Артист также осмотрел Театр кукол, где побывал на репетиции спектакля и дал импровизированный мастер-класс по сценическому искусству.

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