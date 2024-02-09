Гостями проекта «Ямальские встречи» станут Ксения Алфёрова и Егор Бероев
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Ямал посетят известные заслуженные звёзды. В Тарко-Сале 24 февраля встречу проведут актриса театра и кино, телеведущая Алфёрова и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий Бероев», — рассказали в пресс-службе.
Встреча с Дробышевским и Кофановым состоится 30 марта в Губкинском.
Ранее сообщалось, что объявлена программа зимнего Грушинского фестиваля.