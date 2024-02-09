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Гостями проекта «Ямальские встречи» станут Ксения Алфёрова и Егор Бероев

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В рамках проекта «Ямальские встречи» в ЯНАО приедут актёры Ксения Алфёрова и Егор Бероев, палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов.
Гостями проекта «Ямальские встречи» станут Ксения Алфёрова и Егор Бероев
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ямал посетят известные заслуженные звёзды. В Тарко-Сале 24 февраля встречу проведут актриса театра и кино, телеведущая Алфёрова и российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий Бероев», — рассказали в пресс-службе.

Встреча с Дробышевским и Кофановым состоится 30 марта в Губкинском.

Ранее сообщалось, что объявлена программа зимнего Грушинского фестиваля.

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