В Удмуртии предупредили о резком похолодании до -25 °С
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на службу гражданской защиты региона.
По прогнозу, днём температура воздуха составит около -19 °С, ночью — до -25 °С, возможна гололедица.
Также стало известно, что в Оренбургской области после оттепели вновь вероятно похолодание, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС России.
В ночь на среду на востоке региона сохранится гололёд, днём в западных и центральных районах прогнозируется резкое понижение максимальной температуры на 10 °С и более.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала причину морозов в ряде регионов страны.