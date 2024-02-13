В Удмуртии предупредили о резком похолодании до -25 °С

В среду, 14 февраля, в Удмуртии ожидается резкое похолодание до -25 °С.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на службу гражданской защиты региона.

По прогнозу, днём температура воздуха составит около -19 °С, ночью — до -25 °С, возможна гололедица.

Также стало известно, что в Оренбургской области после оттепели вновь вероятно похолодание, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС России.

В ночь на среду на востоке региона сохранится гололёд, днём в западных и центральных районах прогнозируется резкое понижение максимальной температуры на 10 °С и более.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала причину морозов в ряде регионов страны.