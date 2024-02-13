Метеоролог Позднякова прокомментировала морозы в ряде регионов России

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова назвала причину морозов в ряде регионов страны.

«У нас было полярное вторжение в начале января, когда воздух в среднюю полосу приходил практически с Северного полюса. И сейчас произойдёт то же самое — морозы принесёт антициклон, сформировавшийся над Карским морем. Но в этот раз они продержатся недолго. Хотя в выходные температура тоже будет ниже нормы», — заявила эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

Как отметила специалист, в ближайшее время в Коми и на севере Поволжья ожидается до -30 °С, в Новосибирске и Омске до -25 °С.

«Март прогнозируется относительно тёплый, но это не значит, что не будет морозов. Другое дело, что вряд ли дело дойдёт до -20 °С, но -15 °С вполне возможны. Сильного потепления в прогнозах пока нет. Шубы убирать ещё точно рано», — заключила метеоролог.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о предстоящем похолодании в Москве.