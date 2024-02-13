Диетолог Журавлёва дала советы по отказу от чрезмерного употребления сахара

Диетолог Полина Журавлёва рассказала, как отказаться от чрезмерного употребления сахара.

«Сладкоежкам в первую очередь нужно научиться контролировать своё пристрастие. Эта зависимость очень сильно может отразиться на настроении, энергии и общем самочувствии», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, регулярное употребление сладостей может привести к формированию привычки, что грозит набором лишнего веса.

«Важно осознавать свои потребности и находить баланс в потреблении сладкого, чтобы избежать негативных последствий или шока», — сказала Журавлёва.

Как отметила эксперт, важно правильно питаться — завтрак, обед и ужин должны быть сбалансированными.

«Тяга к сахару снизится из-за ощущения насыщенности. Ну и конечно, питьё — минимум 2 л воды в день и не сразу после еды», — добавила она.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.