Шеф-повар Грязнов: хорошая шаурма отличается по качеству мяса

Шеф-повар, эксперт-консультант в сфере ресторанного бизнеса Андрей Грязнов заявил, что вся шаурма делается в целом одинаково, разница только в соусе.

«Хорошая шаурма отличается по качеству мяса. Поэтому очень важно, где вы берёте блюдо: ресторанная шаурма и уличная — это две разные истории», — сказал он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, в уличных киосках могут не соблюдать санитарные нормы, поэтому происходят отравления.

Как отметил Грязнов, в ресторане курицу обычно готовят на гриле или мангале и все продукты должны быть свежими, поскольку из них же готовят другие блюда в меню.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.