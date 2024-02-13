Актёр Валерий Баринов поскользнулся на льду в Москве и получил травмы
- РИА Новости
«Он мужественно отыграл спектакль и после этого поехал в травмпункт. Валерий Александрович — кремень», — сказали в театре.
Сейчас в ТЮЗе думают, как адаптировать театральные постановки под состояние Баринова, который хочет и дальше выступать, несмотря на травмы.
Сам актёр прокомментировал RT своё состояние.
«Спасибо, я жив!» — сказал он.
Баринов известен ролями в сериалах «Ранетки», «Кадетство», а также в фильме «Диверсант».
Ранее стало известно, что актёр театра и кино народный артист РСФСР Михаил Боярский приехал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга на плановую госпитализацию.