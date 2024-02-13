Актёр Валерий Баринов поскользнулся на льду в Москве и получил травмы

Российский актёр Валерий Баринов поскользнулся на льду по дороге в московский ТЮЗ и получил серьёзные травмы, сообщили RT в театре.

«Он мужественно отыграл спектакль и после этого поехал в травмпункт. Валерий Александрович — кремень», — сказали в театре.

Сейчас в ТЮЗе думают, как адаптировать театральные постановки под состояние Баринова, который хочет и дальше выступать, несмотря на травмы.

Сам актёр прокомментировал RT своё состояние.

«Спасибо, я жив!» — сказал он.

Баринов известен ролями в сериалах «Ранетки», «Кадетство», а также в фильме «Диверсант».

Ранее стало известно, что актёр театра и кино народный артист РСФСР Михаил Боярский приехал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга на плановую госпитализацию.