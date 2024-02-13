В Удмуртии четыре объекта внесли в реестр культурного наследия в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.
Всего в 2023 году было подготовлено и описано восемь объектов нематериального наследия, обработка данных по трём оставшимся продолжается.
Один из зарегистрированных объектов — обряд северных удмуртов «Проводы льда» («Йӧ-келян»).
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