В Удмуртии четыре объекта внесли в реестр культурного наследия в 2023 году

Председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и национальной политике парламента Удмуртии Андрей Ураськин сообщил, что за три года действия закона о сохранении нематериального культурного наследия в региональный реестр было внесено 87 объектов, из них четыре — в 2023 году.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.

Всего в 2023 году было подготовлено и описано восемь объектов нематериального наследия, обработка данных по трём оставшимся продолжается.

Один из зарегистрированных объектов — обряд северных удмуртов «Проводы льда» («Йӧ-келян»).

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