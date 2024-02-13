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Вулканолог Плечев прокомментировал извержение вулкана в Исландии

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Вулканолог доктор геолого-минералогических наук Павел Плечев прокомментировал недавнее извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.

«Данное извержение трещинного типа. Вулканы там извергаются на протяжении многих тысяч лет. Однако за последние 100 лет количество извержений на полуострове Рейкьянос стало уменьшаться и активность сместилась на Запад — в другую зону», — заявил эксперт в беседе с ОСН.

Как отметил специалист, раздвижение тектонических плит будет постепенно смещаться в новую зону — туда, где извергался Эйяфьядлайёкюдль.

По мнению Плечева, нынешнее извержение не очень страшное с бытовой точки зрения. Кроме разрушения построек, последствий не будет.

«Находиться в непосредственной близости не очень комфортно, но какого-то планетарного масштаба это не имеет. По данным вулканологов и геофизиков, эта трещина проходит по посёлку Гриндавик и лава может вылиться на него. Часть зданий, в том числе исторических, уже разрушена, а люди заблаговременно эвакуированы», — заключил вулканолог.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана произошло утром 8 февраля на полуострове Рейкьянес в Исландии.

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