В Москве капитально отремонтировали дом архитектора Мордвинова
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта Москвы.
Работы проводились в рамках столичной программы капитального ремонта.
В здании 1956 года постройки восстановили кирпичную кладку и архитектурные элементы, обработали огнебиозащитным составом все деревянные элементы, проложили новую электросеть и заменили магистрали водоотведения.
Ранее сообщалось, что в здании химлаборатории Императорского Московского технического училища завершили реставрационные работы.