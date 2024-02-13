В Москве капитально отремонтировали дом архитектора Мордвинова

В Москве завершился капитальный ремонт дома архитектора Мордвинова на Хамовническом Валу.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта Москвы.

Работы проводились в рамках столичной программы капитального ремонта.

В здании 1956 года постройки восстановили кирпичную кладку и архитектурные элементы, обработали огнебиозащитным составом все деревянные элементы, проложили новую электросеть и заменили магистрали водоотведения.

Ранее сообщалось, что в здании химлаборатории Императорского Московского технического училища завершили реставрационные работы.