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В Москве капитально отремонтировали дом архитектора Мордвинова

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В Москве завершился капитальный ремонт дома архитектора Мордвинова на Хамовническом Валу.
В Москве капитально отремонтировали дом архитектора Мордвинова
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта Москвы.

Работы проводились в рамках столичной программы капитального ремонта.

В здании 1956 года постройки восстановили кирпичную кладку и архитектурные элементы, обработали огнебиозащитным составом все деревянные элементы, проложили новую электросеть и заменили магистрали водоотведения.

Ранее сообщалось, что в здании химлаборатории Императорского Московского технического училища завершили реставрационные работы.

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