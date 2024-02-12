Синоптик Мокеева предупредила о морозах до -27 °С в Нижегородской области

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что в Нижегородской области на этой неделе может похолодать до -27 °С.

Об этом сообщает newsnn.ru.

В понедельник, 12 февраля, в регион пришло потепление до -5 °С. Как отметила Мокеева, это ненадолго. Через два-три дня в области возможно похолодание.

Также стало известно, что в ночь на 15 февраля в Челябинской области похолодает до -33 °С, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ближайшие дни, 13 и 14 февраля, на фоне возвращения в регион снегопадов и метелей будут относительно тёплыми. Температура будет колебаться от 1 до 16 градусов мороза. Но в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся сразу до -33 °С», — говорится в прогнозе.

Ранее сообщалось, что в Кировской области объявили метеопредупреждение из-за морозов.