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В Донецке пройдёт выставка художников из Татарстана

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Выставка работ участников проекта «Операция «Реинтеграция»: Диалог художников России — Донбасс и Елабуга» состоится в Донецке.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Экспозиция будет организована в рамках соглашения о сотрудничестве между художественным музеем «Арт-Донбасс» и Елабужским государственным музеем-заповедником.

На выставке будет представлено 80 экспонатов.

Проект разработан и реализован при участии Елабужского государственного музея-заповедника и АНО «Сохранение культурного наследия Елабуги» при поддержке Президентского форума культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что Тюменский фестиваль детского и юношеского кино проведёт конкурс в ЛНР.

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