В Донецке пройдёт выставка художников из Татарстана
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональное Минкультуры.
Экспозиция будет организована в рамках соглашения о сотрудничестве между художественным музеем «Арт-Донбасс» и Елабужским государственным музеем-заповедником.
На выставке будет представлено 80 экспонатов.
Проект разработан и реализован при участии Елабужского государственного музея-заповедника и АНО «Сохранение культурного наследия Елабуги» при поддержке Президентского форума культурных инициатив.
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