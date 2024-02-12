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Биолог Татаренко дала советы по подготовке рассады в феврале

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Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации по подготовке рассады в феврале.

«Посмотрите на вегетационный период культуры. У сладкого перца и баклажана он очень длинный — 100—150 суток. Приплюсуйте время от посева до появления всходов. Если рассчитываете получить урожай в июле, то сеять нужно в феврале. Ещё одна культура — сельдерей, особенно корневой. Его период созревания — 160—180 дней», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, семена огурца и тыквы так рано сеять не нужно, поскольку они растут быстро и являются теплолюбивыми.

Как отметила Татаренко, рассаду томатов, брокколи и цветной капусты стоит высаживать в зависимости от сорта и срока созревания.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что нужно сделать на даче в преддверии сезона.

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