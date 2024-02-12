Дерматолог Юдина посоветовала заменить душ на ванну в зимнее время

Дерматолог-косметолог Надежда Юдина рекомендовала в зимний период заменить душ на ванну, чтобы не страдать от сухости кожи.

В отопительный сезон сухой воздух забирает влагу со всех поверхностей, в том числе и с кожного покрова, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Чтобы кожа оставалась увлажнённой, специалист посоветовала установить увлажнитель воздуха или расставить по комнатам открытые ёмкости с водой, соблюдать питьевой режим, использовать термальную воду, наносить более жирные кремы перед выходом на улицу, а также по возможности принимать ванну, а не быстрый душ.

Как отметила специалист, длительное пребывание во влажной среде с последующим нанесением крема, позволит напитать и удержать влагу в коже.

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